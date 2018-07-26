Россиянам разрешили выбирать день свадьбы

Желающие пожениться россияне смогут выбирать дату и время для регистрации брака по своему усмотрению, но не ранее чем за один месяц и не позднее чем за двенадцать месяцев. Соответствующий законопроект принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

Документ внесен в нижнюю палату парламента правительством.

По словам авторов инициативы, существующий порядок, согласно которому граждане могут зарегистрировать брак только в день, наступающий через месяц после подачи заявления, приводит к коррупции.

Нововведение также призвано избежать больших очередей и конфликтов, возникающих между посетителями органов ЗАГС.

В апреле сообщалось об открытии отдела ЗАГС в подмосковном торговом центре. Там оборудовали главный зал с возможностью трансляции церемонии в онлайн, комнаты для жениха и невесты, а также зону для фотосессий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!