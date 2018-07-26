Российский клуб лишился новичков из-за южнокорейской армии

«Луч» из Владивостока, выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), не сумел подписать трех игроков из Южной Кореи призывного возраста. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В заявлении «Луча» отмечается, что команде удалось подписать контракты с россиянами Максимом Батовым и Ильей Визновичем. При оформлении трансферов трех легионеров из Южной Кореи возникли проблемы.

«Как оказалось, граждане Кореи призывного возраста, не отслужившие в армии, не могут получить гражданский паспорт на длительный срок, что является препятствием для получения ими рабочей визы в Российской Федерации», — говорится в заявлении.

После двух туров ФНЛ Луч расположился на 19-й (предпоследней) строчке турнирной таблицы.

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