Северокорейцы увидят закрытие ЧМ

Вице-премьер Северной Кореи Ли Рён Нам вылетел в Москву для участия в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу, сообщается на странице российского посольства в КНДР в Facebook.

Ли, который также является председателем Корейской футбольной ассоциации, отправился в Россию по приглашению Международной федерации футбола (ФИФА).

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31 мая 2018 года министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и пригласил его в Россию. Возможным поводом для визита называли Восточный экономический форум, который пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

1 июня была достигнута договоренность о личной встрече президента Владимира Путина и лидера КНДР. Также сообщалось, что президент России может посетить Северную Корею.

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