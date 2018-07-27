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Неизвестный богач спрятал 40 тысяч шекелей в молитвенниках

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Неизвестный спрятал в пещере Патриархов, находящейся в древней части израильского города Хеврон, 40 тысяч шекелей (около 11 тысяч долларов). Об этом в Facebook написал сотрудник склепа Элимелех Карзан.

По его словам, некто выиграл в лотерею несколько миллионов шекелей и решил отправить их на благотворительность. Но сделал это необычным способом: он спрятал множество купюр по 200 шекелей в молитвенниках, которые находятся в пещере.

Первыми деньги обнаружили несколько молодых людей, которые пришли в склеп на мероприятие. Слухи о «сокровищах» быстро распространились среди людей, и народ ринулся искать деньги.

Карзан отметил, что, к сожалению, в результате пострадали несколько томов молитвенников.

Издание Israel National News уточнило, что финансовая помощь предназначалась членам бедных семей, которые приходят молиться о том, чтобы трудностей в зарабатывании денег стало меньше. Всего в пещере было спрятано 40 тысяч шекелей.

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