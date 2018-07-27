Россия приготовилась доминировать с помощью беспилотников

Госкорпорация «Ростех» создала парашютный дивизион на базе холдинга «Технодинамика», и собирается стать конкурентоспособной на мировом рынке парашютов. Об этом сообщает РБК.

В рамках нового подразделения «Ростех» займется производством космических парашютных систем, различных парашютов для летательных аппаратов, а также парашютов для сил спецопераций. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Россия на сегодняшний день является лидером на мировом рынке в сегменте космических парашютных систем.

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Однако в «Ростехе» также хотят конкурировать на рынке грузовых и людских парашютных систем и занять лидирующие позиции «на рынке тактических ударных БПЛА [беспилотных летательных аппаратов] и на рынке подготовки операторов и техников гражданских БПЛА».

По словам экспертов, сегодня в этом сегменте безусловным лидером являются США с беспилотниками семейства Shadow. Вторую позицию здесь занимает Израиль, за третье место соревнуются Китай и Турция.

Ранее в оборонно-промышленном комплексе рассказали, что новейший российский беспилотник «Охотник» станет прототипом истребителя шестого поколения. На данный момент истребителей шестого поколения не существует, а среди истребителей пятого поколения на вооружение принято всего три.

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