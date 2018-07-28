Гоночный автомобиль вылетел с трассы и снес судейский пост

Гоночный автомобиль вылетел с трассы Супертрофея Lamborghini столкнулся с соперником и влетел в судейский пост, где на тот момент находились маршалы. Видео опубликовано на Youtube-канале The_Budmaster.

После столкновения гонка была остановлена. Как следует из официального заявления промоутера чемпионата SRO Motorsports Group, после аварии водитель автомобиля и один маршал были доставлены в госпиталь. Отмечается, что полученные ими травмы не представляют опасности для жизни.

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