Семья гуляющих по Норильску медведей попала на видео

Жители Норильска заметили в окрестностях района Кайеркан группу медведей, которые прогуливались в промышленной зоне. Видеозапись опубликована в паблике «Типичный Норильск» во «ВКонтакте».

На кадрах десятисекундного ролика видно трех зверей — одного крупного и двух поменьше. Предположительно, это медведица с медвежатами. Вместе они не торопясь шли по пустырю вдалеке от снимавшего их на видео очевидца.

В комментариях к публикации один из пользователей предположил, что медведи могли выйти в город из-за нехватки еды в тундре.

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