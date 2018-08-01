Вирус превратил госслужащих на Аляске в машинисток

Сотрудникам администрации одного из округов Аляски пришлось работать вручную после отказа компьютеров из-за вируса. Об этом сообщает BBC News.

Программа-вымогатель, которая блокирует доступ к системе и шифрует данные, заразила сервер электронной почты, внутренние системы и службы аварийного восстановления почти всех компьютеров администрации округа Матануска-Суситна (США).

Представитель округа рассказала, что сотрудники не растерялись и вспомнили навыки машинисток, начав заполнять документы вручную.

По информации BBC, один из элементов вируса удалось зафиксировать еще 17 июля, но остальные прошли незамеченными, что и привело к заражению всей системы.

Сейчас в округе проходят работы по восстановлению данных и работоспособности системы. Они продлятся около десяти дней. Часть информации удалось вернуть благодаря архивам, еще часть будет сохранена на случай, если спецслужбы найдут ключ, с помощью которого можно будет провести расшифровку.

В марте 2018 году стало известно, что нападению вируса-вымогателя WannaCry подверглась авиастроительная компания Boeing, но оборудование для производства самолетов не пострадало.

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