Березуцкий открестился от карьеры политика из-за неспособности врать

Бывший защитник сборной России и московского ЦСКА Василий Березуцкий прокомментировал планы на будущее. Слова 36-летнего футболиста приводит «Чемпионат.com».

«Уйти в политику? Вообще без шансов. Ни при каких обстоятельствах. Нужно будет много врать. Просто врать людям. Я так не могу», — подчеркнул Березуцкий. Бывший футболист ЦСКА отметил, что пока не знает, в какой сфере найдет себе применение.

«Мне за последнее время поступило четыре предложения. Я не представляю, что мне будет приносить драйв и эмоции. До зимы буду в поисках себя. Мне до сих пор тяжело смотреть футбол, потому что я устал от него», — заявил он.

21 июля братья Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении спортивной карьеры. Кроме того, выступления в ЦСКА прекратил и другой возрастной защитник — Сергей Игнашевич, что сделало армейцев самой молодой командой Российской премьер-лиги.

В марте братья Березуцкие объявили о завершении международной карьеры. Игроки сослались на состояние здоровья.

В составе ЦСКА братья Березуцкие становились обладателями Кубка УЕФА и шесть раз выигрывали чемпионат России. В составе сборной братья — обладатели бронзовых медалей Евро-2008.

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