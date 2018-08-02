ЦСКА купил нездорового игрока и подстраховался

Московский ЦСКА заключил контракт с уругвайским нападающим Абелем Эрнандесом и внес в него пункт о разрыве в случае получения игроком травмы. Об этом сообщает Sport24.

Источник отмечает, что зарплата форварда составит 1,8 миллиона евро в год. В ходе переговоров руководство ЦСКА настаивало на том, что контракт может быть разорван без компенсации, если Эрнандес получит тяжелую травму в ближайшие полгода. При прохождении медосмотра у уругвайского нападающего были обнаружены проблемы с ахилловым сухожилием и коленями.

О трансфере Эрнандеса ЦСКА объявил в среду, 1 августа. Игрок достался армейцам бесплатно. Его контракт с английским «Халл Сити» истек в конце сезона-2017/2018.

В активе нападающего 11 голов в 27 матчах за национальную команду. Эрнандес не попал в окончательную заявку Уругвая на чемпионат мира в России. Также в составе «Халл Сити» уругваец провел 99 игр и забил 36 мячей. До декабря 2017 года Эрнандес работал под руководством российского тренера Леонида Слуцкого, который ранее возглавлял ЦСКА.

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