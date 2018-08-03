ФСИН опровергла заявление осужденного мэра Ярославля о пытках в колонии

В Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что от осужденного Евгения Урлашова никаких жалоб на пытки не поступало, передает «Интерфакс».

«Сведения о подготовке и направлении осужденным Урлашовым в СМИ каких-либо писем о неправомерных действиях сотрудников учреждениях своего подтверждения не нашли. Никаких заявлений и жалоб от осужденного также не поступало. Проверка проводилась с применением средств видеофиксации», — сказал сотрудник пресс-службы регионального управления ФСИН.

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в силовые ведомства поступило подобное письмо, но оно не было подписано Урлашовым. «Поступало анонимное письмо», — сказал собеседник агентства.

Ничего не знает о существовании письма бывшего мэра о пытках в колониях его официальный представитель Светлана Ефимова.

«Я не в курсе этого письма. Оно ко мне не поступало», — сказала она.

Ранее 3 августа ярославский сайт 76.ru опубликовал фрагменты письма, которое, по его данным, написал Урлашов, отбывающий наказание за получение взятки. В послании говорится о пытках, регулярно практикуемых «во всех лагерях и СИЗО Ярославской области, а также по всей России». В качестве примера автор письма приводит ситуации в рыбинском СИЗО-2 «Софийка», а также в исправительных колониях №2 и №12 «Шексна».

«Бьют жестко дубинками, кулаками, ногами. Заставляют сидеть на корточках по 4–8 часов вне зависимости от возраста и состояния здоровья. Об этом хорошо известно не только зэкам, но и многим общественным организациям, прокуратуре, Следственному комитету, различным полномочным представителям и депутатам», — пишет он.

Управление ФСИН по Ярославской области оказалось в центре скандала после публикации видео, на котором сотрудники ярославской колонии пытают заключенного. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий. Были задержаны 12 подозреваемых, 17 сотрудников колонии отстранены от работы.

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов был осужден в августе 2016 года на 12,5 лет. Позже срок был сокращен до девяти лет.

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