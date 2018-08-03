Работавшие на усилении во время ЧМ полицейские пожаловались на мизерные надбавки

Полицейские, которые работали на усилении во время чемпионата мира по футболу в Волгограде, пожаловались на низкие выплаты за переработку. Они получили менее пяти тысяч рублей за сверхурочную работу. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

В сообществе напомнили, что во время мирового первенства часто появлялись сообщения о больших переработках. «И по завершении чемпионата мира по футболу в России на устах у сотрудников был один вопрос: "Сколько я получу денежных средств? Ведь руководство мне обещало"», — говорится в сообщении.

В итоге сотрудники ОБ ППСП при УМВД по городу Волжскому по Волгоградской области в начале августа получили на свои счета по 4481 рублю. Эта информация подтверждается в Telegram-канале 338.

Авторы канала подчеркивают, что речь идет о сотрудниках полиции, которые стали участниками видеоролика, снятого в мае. На записи показано, как на улице из грузовика сотрудникам МВД выдают пакеты с едой, которая, по словам полицейских, была ледяной и несъедобной.

Места для обеда собравшимся не нашлось, поэтому некоторые начали есть, стоя возле бетонных плит. Слышны слова возмущения и мат, один из сухпайков кто-то бросил на землю. Автора ролика пообещали найти и уволить.

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