Украинец пошутил над другом и дал ему гранату без чеки

В городе Днепр в ходе бытового конфликта украинец дал своему другу гранату без чеки. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Днепропетровской области.

«Мужчина поссорился с приятелем, который дал ему в руку гранату и выдернул чеку. Мужчина изо всех сил пытался удержать спусковой механизм боеприпаса и звал на помощь. На место прибыли полицейские, взрывотехники и скорая», — говорится в сообщении.

Полицейские оцепили ближайший квартал. Один из стражей порядка обхватил руки мужчины с гранатой, чтобы тот случайно не выронил ее и не сработал запал. Для большей безопасности их руки обмотали скотчем, чтобы предотвратить случайный взрыв. Вскоре взрывотехники изъяли гранату. Как оказалось, несмотря на внешнюю схожесть с гранатой Ф-1, она не имела взрывчатого вещества.

Украинца, давшего своему другу гранату без чеки, задержал полицейский спецназ. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Это не первый инцидент с гранатой на Украине. В мае военный, находясь в отпуске в Ивано-Франковской области, в ходе бытового конфликта кинул гранату в толпу. Ранения получили девять человек. В феврале этого года под Киевом пьяный ветеран АТО обстрелял своих соседей из АК-47 и забросал их гранатами.

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