Сигал понадеялся на желание России и США «двигаться к миру и гармонии»

Стивен Сигал крайне серьезно относится к своему назначению специальным представителем МИД России. Об этом американский актер написал в своем Twitter.

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«Для меня большая честь стать спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Надеюсь, мы сможем двигаться к миру и гармонии. Я крайне серьезно отношусь к этой почести», — написал он.

Ранее Сигал рассказал, что «неофициально долгие годы неустанно работал над налаживанием гуманитарных связей».

О приглашении актера на работу стало известно ранее в субботу. Он не будет получать за нее денежного вознаграждения. В сообщении внешнеполитического ведомства говорилось, что Сигал будет содействовать развитию отношений между Россией и США в сферах культуры, искусства, общественных и молодежных обменов.

Актер получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин. Сигал известен своими ролями в боевиках.

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