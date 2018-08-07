Медведев назвал условие сотрудничества с Вашингтоном

Россия будет сотрудничать с США, если Вашингтон проявит желание восстановить отношения. Об этом в интервью изданию «Коммерсантъ» рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По его словам, осознание того, что общаться и дружить лучше, чем постоянно объяснять неправоту друг друга приходит к соседям из Европы. «Надеюсь, что и в Соединённых Штатах Америки, к их руководителям, в конечном счёте тоже такого рода осознание придёт», — добавил Медведев.

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Премьер-министр России отметил, что санкционную компанию, всякого рода ограничения, высылку дипломатов, введение экономических мер начала не Москва. «В этом смысле шарик, что называется, всегда на их стороне, они могут какие-то сделать движения, которые будут свидетельствовать о желании восстановить отношения. Мы к этому готовы», — сказал Медведев.

В 2014 году США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России, связав это с присоединением Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины. В Кремле все обвинения отвергают и заявляют, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Москва также отмечает, что российских войск в Донбассе нет, и РФ лишь выполняет роль посредника в урегулировании кризиса.

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