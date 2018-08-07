Призерка Олимпиад объяснила отказ от сборной России

Велосипедистка Ольга Забелинская объяснила отказ выступать за сборную России. Слова спортсменки приводит «Матч ТВ».

«Я не чувствую возраста и в Токио готова бороться за медали. Но вы же сами видите, что происходит вокруг российского спорта на двух последних Олимпиадах. Началось все в Рио, затем в Пхенчхане ситуация усугубилась и, по моим ощущениям, в Токио будет еще хуже. На 99 процентов уверена, что мое участие в Играх 2020 года под российским флагом окажется невозможным», — заявила Забелинская.

По ее словам, предложение выступать за сборную Узбекистана поступило осенью 2017 года. Она взяла время на раздумья, однако ситуация с недопуском ряда российских спортсменов на Олимпийские игры в Южной Корее подтолкнула ее к тому, чтобы принять приглашение. Отвечая на вопрос о медалях, которые Забелинская принесла стране на Олимпиадах, она заявила: «Думаю, что принесла стране даже больше, чем в меня было вложено».

О решении спортсменки перейти под флаг Узбекистана стало известно 6 августа. В июле она получила паспорт Узбекистана и теперь хочет выступать за сборную этой страны. При этом ей грозит двухлетний карантин: Федерация велосипедного спорта России не согласна с позицией спортсменки и пока не получила от нее официального запроса. Из-за этого она рискует пропустить Олимпиаду-2020.

Забелинская выиграла две бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне в велогонках на шоссе. Спустя четыре года в Рио-де-Жанейро она взяла серебро и стала единственной российской спортсменкой, завоевавшей медали в этом виде программы на двух последних Играх.

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