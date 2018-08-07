14-летняя российская фигуристка откатала мужскую программу

Российская фигуристка Александра Трусова откатала произвольную программу с тремя четверными прыжками на закрытых юниорских прокатах сборной России. Видео опубликовано на YouTube-канале Super73.

14-летняя россиянка исполнила лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Лутц — один из наиболее сложных четверных прыжков. Данный технический элемент никогда не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.

До этого Трусова исполняла четверной лутц на тренировке. В марте на тот момент 13-летней Трусовой удалось чистое исполнение тулупа в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Этот случай стал первым в истории женского фигурного катания.

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