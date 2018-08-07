Спорт
 
Последние новости
Илон Маск задумал выкупить Tesla
Украинцам собрались выдавать российский паспорт в первую очередь
Детский сад в Астрахани уличили в связывании детей пеленками
Раскрыты подробности сноса самого страшного здания Москвы
Алтайский омбудсмен похвалился рекордным числом преследуемых за мемы
Испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией
Фотограф украл у россиянки снимок и победил с ним на международном конкурсе
Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией
Саакашвили назвал причину поражения в войне с Россией в 2008 году
Новости партнеров

14-летняя российская фигуристка откатала мужскую программу

Перейти в «Мою Ленту»

Российская фигуристка Александра Трусова откатала произвольную программу с тремя четверными прыжками на закрытых юниорских прокатах сборной России. Видео опубликовано на YouTube-канале Super73.

14-летняя россиянка исполнила лутц в четыре оборота, после чего выполнила два четверных тулупа. Лутц — один из наиболее сложных четверных прыжков. Данный технический элемент никогда не наблюдался на соревнованиях в исполнении женщин.

До этого Трусова исполняла четверной лутц на тренировке. В марте на тот момент 13-летней Трусовой удалось чистое исполнение тулупа в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Этот случай стал первым в истории женского фигурного катания.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
13-летняя российская фигуристка первой исполнила еще один сложнейший прыжок
Российская фигуристка первой выполнила сложнейший прыжок в истории
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Емельяненко такой же подонок, как и я»

Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
20:37Сегодня

Внук Третьяка отразил два буллита в дебютном матче за иностранный клуб

19:05Сегодня

Украинская бегунья отказалась праздновать победу и довела соперницу до финиша

14:14 1 августа

19-летний украинский вратарь дебютировал за «Реал»

Спорт01:5822 июля
Александр Усик

Порхал и жалил

Украинец Усик победил россиянина Гассиева. Теперь он король
17:44Сегодня

Чемпион России нашел многомиллионную замену Смолову

14:41Сегодня

Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами

09:49 3 августа

Четверых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг

Спорт00:04 6 августа
Лука Модрич

Дитя войны

Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
12:35Сегодня

Моуринью раскритиковал чемпиона мира и подтолкнул его к уходу из МЮ

00:29 2 августа

Три российские биатлонистки выступят за Украину

16:05Сегодня

Бою Нурмагомедова с Макгрегором предрекли срыв

Россия
«Так рождаются разговоры о похотливых старичках»
Почему секс и романтика продлевают жизнь россиян
«Мы семь лет прожили в федеральном розыске»
Они приняли ислам и стали изгоями. Русские мусульмане — о жизни в России
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
Российские врачи восемь километров катили носилки с пациенткой по рельсам
Беременная россиянка умерла через час после визита скорой
Россияне два года рыли тоннель к нефтепроводу и попались в трех метрах от цели
Состояние голодающего почти три месяца Сенцова резко ухудшилось
Все материалы
Мир
Султан разбушевался
Турки крадут своих врагов даже на Украине. Их ждут тюрьма и пытки
Советники Трампа попросили его придержать язык
Россию назвали угрозой всему миру
Китай попросил совета у террористов ради успокоения мусульман
«Моссад» заподозрили в убийстве важного сирийского ученого
Ким Чен Ын посмотрел на рыбу
Рабы Аллаха
Мусульмане захватили их дома и пирамиды. Осталось только умереть
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Порошенко позвонил журналистке и посетовал на отсутствие отпуска в Испании
Так не договаривались
Новая власть Армении взялась за старых друзей России. В Москве недовольны
В Киеве задумались о прекращении автобусного сообщения с Россией
Объяснена необходимость отмены автобусного сообщения между Украиной и Россией
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Саакашвили назвал причину поражения в войне с Россией в 2008 году
Все материалы
Экономика
Час расплаты
Власти хотят денег от миллионов россиян. Получат ли?
«Роснефть» вернула лидерство по капитализации
Названа причина сложных отношений России и Китая
Украина оставила «Газпром» без денег
Маск, уезжай
Эта фантастика уже стала реальностью. Машины летают, и им не нужен бензин
Давай на спор
Россия и Украина воюют в суде. Киев проигрывает, Америка на стороне Москвы
Россиянам разрешат получать посылки без паспорта
Все материалы
Силовые структуры
Рабы божьи
Рамзан КадыровУбийцу полковника Буданова похоронили в Чечне
Чеченцы считают его героем. С ним простился лично Рамзан Кадыров
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Отбывающий пожизненное боевик получил еще 20 лет тюрьмы
Шестун рассказал о своих знаменитых сокамерниках в «Лефортово»
Выставку разбитых машин устроили для будущих водителей
Рассказавшего о пытках в колонии отправили в ШИЗО за отказ мыть унитаз на камеру
Все материалы
Наука и техника
Карл Грёнхаген. «От свободы к пыткам»«Несчастных топили живыми и жгли в топке»
Россия захлебнулась кровью и едва не исчезла. Кто устроил красный террор?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Без рук
Российская колонка умнее Apple. И это только начало
Названа дата презентации Ту-22М3М
Россия создала «вечный» ядерный реактор
В США рассказали о секретном оружии «Арматы»
Создан действенный препарат против старения
Все материалы
Спорт
«Емельяненко такой же подонок, как и я»
Этот американец болтлив и очень опасен. Уже скоро он сразится с Федором
14-летняя российская фигуристка откатала мужскую программу
Внук Третьяка отразил два буллита в дебютном матче за иностранный клуб
Украинская бегунья отказалась праздновать победу и довела соперницу до финиша
Чемпион России нашел многомиллионную замену Смолову
Нурмагомедов поиздевался над американскими бомжами
Лука МодричДитя войны
Мальчик из семьи беженцев вырос в мировую звезду. За него просят почти миллиард
Все материалы
Культура
«Попросили раздвинуть ноги, пока камера смотрела в юбку»
Что вытворяют с актрисами на кастингах в Голливуде
«Я хочу тебя оплодотворить»
Фредерик Бегбедер заменил пенсию репродуктивным периодом
«Все выливается в грязное безумие»
Что творится на секретных вечеринках и нелегальных рейвах под палящим солнцем
Умер автор обложки альбома «Группа крови»
Актриса из «Сверхъестественного» избежала суда по обвинению в сексе с подростком
Умер художник-постановщик «Каникул в Простоквашино»
Умер актер из «Возвращения Мухтара»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты должна готовить и быть проституткой в постели»
В России появилось шоу, переплюнувшее «Дом-2». Хорошо, что оно закончилось
«Мы все смеемся над этими идиотами у власти»
Он приправил политику абсурдом и совершил революцию
Одни актеры, другие — педофилы
YouTube тратит миллионы на борьбу с теориями заговора. И все зря
Mail.ru потребовала амнистировать осужденных за лайки и репосты
Заводы по производству iPhone оказались заражены
Роскомнадзор превысил полномочия при блокировке Telegram
Мужчина выдумал издевательскую игру с официанткой и разгневал пользователей сети
Все материалы
Ценности
Бородатые дети
Почему хипстеров ненавидят даже сегодня
Дети улиц
Откуда взялись настоящие хипстеры и куда они исчезли
Красный царь
Элитные машины, особняки и тайные богатства Ленина
Японцы предложили свадебные платья для ролевых игр
К созданию кроссовок привлекли художника и скейтбордиста
Мать Тимати одела родину русского рэпа
Принц Джордж обошел отца в списке самых стильных британцев
Все материалы
Путешествия
Тропой вампира
Почему россияне должны съездить на родину Дракулы
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
У черта на рогах
Самые труднодоступные и прекрасные места Земли
Турист арендовал Lamborghini и получил 33 штрафа за три часа
Туристка с трудом забралась на Монблан и наткнулась там на выпивающих россиян
Акула убила туриста в Египте
Погибшего в Пакистане российского альпиниста отказались хоронить
Все материалы
Из жизни
«Все лекарства я выбросила»
Рассказ россиянки о жизни в Амстердаме
Убил и забыл
Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит
Сыграли по-крупному
Они украли у «Макдоналдса» миллионы и раздали друзьям, нищим и больным детям
Кореянка закрылась в гробу на удачу и задохнулась
Лиса атаковала пенсионерку и сломала ей палец
Королева красоты отказалась от короны ради татуировки с акулой
Бегунья встретила разъяренных коров и попыталась применить «дикое карате»
Все материалы
Погоня за «Вестой»: 25 самых продаваемых машин России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в июле 2018 года
Карманный кроссовер
Чем будет бить конкурентов из Hyundai и Renault обновленный Ford EcoSport
Воинственный. Ворчливый. Vantage.
Ускользающе короткое знакомство с первым настоящим спорткаром Aston Martin
Коррозия металла
Самое интересное на фестивале кастомайзинга в Москве
Восстановленный спорткар Marussia оценили в 10 миллионов рублей
Volkswagen представил двухэтажный дом на колесах
Американцы назвали 40 моделей с плохими фарами
Все материалы
По этажам
Цены на двухуровневые квартиры в Москве упали. В чем подвох?
Свободные радикалы
В России взлетят цены на ЖКХ. Кто виноват?
Золотые метры
Как выглядят самые дорогие дома и квартиры Крыма
У Петросяна и Степаненко нашли шесть элитных квартир
Названы города Крыма с дешевыми квартирами
У москвички украли дверь за миллион рублей
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Все материалы