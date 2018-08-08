Журналистка воспела опасную диету и попала под шквал критики

Диетологи раскритиковали австралийскую радиоведущую Джеки О Хендерсон (Jackie 'O' Henderson), которая рекомендовала слушателям крайне изнурительную диету. Об этом сообщает The Independent.

Девушка в прямом эфире заявила, что благодаря необычному рациону ей удалось сбросить около 10 килограммов в течение года. По словам журналистки, она отказалась от завтраков и ничего не ела до полудня, даже если ее рабочий день начинался в пять часов утра. На обед радиоведущая съедала только одно авокадо, зато на ужин Хендерсон позволяла себе съесть куриную грудку и пару овощей.

Бодипозитивисты и диетологи были шокированы высказываниями журналистки. Они моментально выразили обеспокоенность тем, что девушка популяризирует рацион, который приводит к нарушению пищевого поведения. «В ее суждениях плохие привычки в еде восхваляются», — отметила представитель благотворительной организации The Butterfly Foundation Мия Финдли (Mia Findlay).

Спустя несколько дней Хендерсон ответила на критику в свой адрес. Девушка подчеркнула, что она не придерживается такой диеты на ежедневной основе. «Если я хочу пиццу, у меня будет пицца. Если я захочу суп Фо, я съем его. Если я просыпаюсь голодная, я сделаю тост», — сказала радиоведущая. Она также добавила, что никогда не голодала ради похудения, и отказалась извиняться за свои рекомендации.

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