Подмосковным тренерам поднимут зарплату

Подмосковных тренеров ждет повышение заработной платы на 10 процентов с начала сентября. Об этом в среду, 8 августа, сообщается на сайте регионального правительства.

За почетное звание «заслуженный тренер» предусмотрено повышение должностного оклада на 10 процентов. В центрах спортивной подготовки для тренеров предусмотрена надбавка в размере 100 процентов должностного оклада, говорится в сообщении.

По данным профильного ведомства, средняя зарплата подмосковного тренера в первом полугодии превышала 40 тысяч рублей. При этом сотрудники государственных учреждений получали на десять тысяч больше.

В октябре прошлого года губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал найти возможность повысить зарплату спортинструкторам, которые работают в бюджетных учреждениях. Он неоднократно говорил о необходимости развития спортивной индустрии в регионе. По его словам, кадры не должны покидать регион из-за низкой оплаты труда. Власти должны обеспечивать специалистам возможность развиваться, подчеркнул губернатор.