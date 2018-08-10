Против украинского узника совести завели новое дело о госизмене

Против журналиста и узника совести Руслана Коцабы Служба безопасности Украины возбудила новое уголовное дело о государственной измене. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Журналист расссказал, что ему позвонил тот же следователь управления СБУ по Ивано-Франковской области подполковник Петр Рудницкий, который ранее уже фальсифицировал против него уголовное дело о госизмене. Впоследствии суды трех инстанций полностью оправдали Коцабу.

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«Но 15 минут назад я узнаю, что "обновленное" обвинение меня в госизмене уже зарегистрировано в Ивано-Франковском городском суде! Оказывается, я и адвокат Татьяна Монтян дважды не появлялись по повестке следователя, поэтому нам даже не предоставили процессуальной возможности ознакомиться с новым обвинением», — написал Коцаба. Как добавил журналист, он уже два года проживает и работает в Киеве, о чем прекрасно известно спецслужбе.

Коцаба написал, что сотрудники СБУ «снова хотят напугать адекватную часть общества репрессиями и гонениями против критичных к современной украинской власти медиаресурсов и журналистов». Журналист призвал своих коллег не бояться и продолжить критиковать представителей современной украинской власти.

Коцабу арестовали по подозрению в государственной измене в феврале 2015 года за призывы к бойкоту мобилизации в украинскую армию. В мае 2016 года он получил три с половиной года тюрьмы. В июле того же года апелляционный суд его полностью оправдал. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Коцабу узником совести.

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