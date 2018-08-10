Японская порнозвезда в красном галстуке взбудоражила Китай

Японская порноактриса Сора Аой возмутила пионерскую организацию Китая после того, как появилась на благотворительном мероприятии в красном галстуке. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает South China Morning Post.

Благотворительный вечер прошел в китайской провинции Юньнань. Организатором выступила шанхайская компания Baizhentan, производитель препаратов для потенции. Целью события был сбор средств для бедных студентов.

Организация «Юные пионеры Китая» обвинила производителя и актрису в том, что они порочат пионерский символ и нарушают закон КНР об осквернении памяти павших героев.

Baizhentan принесла свои извинения за «неподобающее» использование красного галстука и «оскорбление чувств китайского народа».

Сора Аой — одна из самых популярных порноактрис Японии. Она также снималась в обычных фильмах. В частности, за роль в картине «Цумуги» она получила премию в категории «Лучшая актриса» на конкурсе Pink Grand Prix.

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