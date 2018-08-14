Сибиряк одолжил у знакомых 23 миллиона рублей и неудачно сбежал в Нидерланды

Набравший у знакомых 23 миллиона рублей долгов житель Барнаула экстрадирован из Нидерландов в Россию. Об этом во вторник, 14 августа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Четырнадцатого августа по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Нидерланды экстрадировали в Россию гражданина РФ Данила Полякова. Органами следствия он обвиняется в совершении преступления … «мошенничество в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2014–2015 годы в Барнауле Поляков под различными предлогами брал у знакомых в долг деньги, которые обещал вернуть. Таким образом, он получил более 23 миллионов рублей. Поскольку Поляков скрылся от уголовного преследования, он был объявлен в международный розыск.

В мае 2016 года он был задержан в Нидерландах, после чего ГП РФ направила запрос о его выдаче.

Ранее 14 августа сообщалось, что житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как получил от кассира в банке 400 тысяч рублей вместо 400 рублей и умолчал об ошибке.

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