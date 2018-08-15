Трамп выразил недовольство обязательством отчитываться перед Конгрессом

Президент США Дональд Трамп считает неконституционными некоторые положения подписанного им в понедельник оборонного бюджета на 2019 финансовый год. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении лидера страны, передает ТАСС.

В частности, Трамп недоволен пунктом, который предусматривает ограничение на взаимодействие между оборонными ведомствами США и России, а также позицией касательно использования средств на выполнение Договора по открытому небу. По его словам, «он как верховный главнокомандующий и представитель государства на внешнеполитической арене» не планирует выполнять указанное в бюджете обязательство информировать конгресс до того, как те или иные дипломатические или военные действия будут предприняты.

14 августа Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 год. Документ предполагает расходы на национальную оборону в размере 716 миллиардов долларов. Как и в предыдущих бюджетах, в нынешнем содержатся обвинения России в нарушении договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД). В документе также есть пункт о заморозке выполнения Договора по открытому небу с Россией, пока та, как утверждается в документе, не вернется к его соблюдению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!