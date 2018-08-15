Объявлены хедлайнеры Geek Picnic в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове 18-19 августа состоится крупнейший ежегодный научно-популярный фестиваль. Главной темой фестиваля станет Human Evolution, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру»

В рамках мероприятия спикеры будут говорить о будущем человечества, технологической утопии и антиутопии, техноэтике и дилеммах, связанных с развитием искусственного интеллекта, о городах будущего, цифровом бессмертии, об удивительных взаимосвязях Вселенной, колонизации Марса и Луны. Хедлайнерами станут специалист в области физики элементарных частиц, теории струн и космологии, первая женщина, получившая должность физика теоретика в MIT и Гарварде Лиза Рэндалл, автор бестселлера «Все лгут» Сет Стивенс-Давидовиц, эпатажный режиссер Максим Диденко и другие.

На фестивале будет доступна огромные настольные игры — Мега-Дженга, бильярдный футбол, гигантская рогатка от Angry Birds Park и Горилла Парк, а также VR-аттракционы с более чем 40 играми. Помимо этого на территории появится зона Adult Science на посетителей старше 18 лет. На ней планируется провести экскурс в мир технологий и науки в разрезе взаимодействия полов в будущем и помогут с определением гендерной принадлежности.

Geek Picnic — крупнейший ежегодный фестиваль, посвященный достижениям науки и техники, а также культурным и субкультурным явлениям. В разные годы на Geek Picnic выступали астронавты, биологи, основатели успешных проектов, режиссеры, хакеры, блогеры, художники, актеры. Содержательную и научную программу фестиваля с 2018 года курирует Экспертный совет, в который входят ведущие ученые, популяризаторы науки, общественные деятели. В 2017 году в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре посетителями фестиваля стали почти 70 тысяч человек.

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