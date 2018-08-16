Дзюба передал привет критикам после победы «Зенита» в Лиге Европы со счетом 8:1

Нападающий Санкт-Петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после победы со счетом 8:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы против минского «Динамо». Его слова приводит «Матч ТВ».

«Матч не банальный, получилось классное противостояние, Минск сражался, спасибо им за это. Знали и верили, что сможем выиграть и пройти дальше. Привет всем, кто не верил, и спасибо огромное за поддержку тем, кто верил. Сейчас пойдем на набережную благодарить болельщиков за поддержку. Эмоции зашкаливают, они прекрасные», — сказал Дзюба.

По словам футболиста, команда старалась идти вперед. «Много не залетело в первом тайме, но хорошо, что в конце матче все зашло. Могли все закончить намного раньше. Сомнений перед пенальти не было, знал, что буду бить, еще перед игрой. Сейчас будем праздновать», — добавил он.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» в Лиге Европы завершился победой сине-бело-голубых со счетом 8:1. Дзюба оформил хет-трик.

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