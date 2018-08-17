Грузинские борцы отреклись от российского флага

Главный тренер сборной Грузии по вольной борьбе Георгий Янтбелидзе оправдался за фото, на котором он и его подопечные сняты в футболках с изображением Джамболата Тедеева на фоне цветов российского флага. Об этом сообщает «Взгляд».

Янтбелидзе заявил, что снимок сделан в Дагестане на чемпионате Европы, а майки грузинскими спортсменами были надеты по просьбе организаторов. По словам тренера, Тедеев — его друг, который болеет за грузинских спортсменов, и к политике этот снимок не имеет никакого отношения. «Мы хотели показать, что грузины и осетины любят друг друга, цвета российского флага ни при чем», — добавил наставник сборной Грузии.

Впервые снимок опубликовала грузинская служба «Радио Свобода» («Радио Тависуплеба»). Затем фото распространилось по социальным сетям, вызвав гневные отклики грузин.

Тедеев — главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат парламента Северной Осетии. Специалист является уроженцем Южной Осетии. В 2008-м Грузия ввела войска в республику, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии.

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