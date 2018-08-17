Житель Кузбасса узнал о своей смерти и пришел на поминки

Житель Кемерова по имени Сергей вернулся домой и получил свидетельство о своей смерти, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, мужчина долгое время злоупотреблял спиртным. В начале августа в частном доме, где он проживал, произошел пожар. В доме был найден погибший. Его опознали родные Сергея, он был похоронен. На девятый день после похорон они собрались, чтобы помянуть его. Неожиданно на поминках появился живой Сергей.

Мужчина пояснил, что находился неподалеку, а кто был в сгоревшем доме, он не знает. О своих похоронах он узнал от друга, который увидел его могилу на кладбище.

В пресс-службе Главного управления МВД России по региону заверили, что процедура опознания тела человека, погибшего на пожаре, была выполнена с соблюдением всех требований нормативных документов. Однако теперь в базу учетов морга и ЗАГСа будут внесены правки, после чего живого мужчину восстановят в правах.

Личность погибшего, похороненного под именем Сергея, установят следователи. Для этого назначена генетическая экспертиза.

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