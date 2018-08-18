Российский вертолетчик рассказал о «свободной охоте» на боевиков в Сирии

Командир авиационного звена ВКС России майор Евгений Селеев рассказал газете «Красная звезда» об особенностях ведения боевых действий российскими вертолетчиками в Сирии.

В материале говорится, что военные неоднократно применяли в этой стране тактику «свободной охоты». «Это когда самолеты или вертолеты, находящиеся в воздухе, засекают объекты боевиков и по согласованию со штабом наносят по ним точечные удары», — пишет автор. Со ссылкой на слова Селеева утверждается, что таким способом «был уничтожен не один объект террористов».

Материалы по теме Каспийский груз Кто воюет в Сирии вместе с Россией

Сообщается, что боевые вылеты часто совершались ночью, поскольку боевики, изменив свою тактику после силового вмешательства России, стали передвигаться преимущественно в темное время суток. В свою очередь российские военные стали применять специальное оборудование. «Система ночного видения работает очень эффективно. Скажем, с Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 — 6-7 километров. Тепловизоры, специальные очки — все это используется для обнаружения целей в темное время суток и дает высокие результаты», — отметил Селеев.

«Однажды засекли грузовик, который по цвету сливался с пустынной местностью. Оказалось, машина была густо измазана глиняно-песчаной смесью. Кроме того, боевики не раз пытались сбить нас с толку, создавая ложные цели», — вспоминает он.

Антитеррористическая операция России в Сирии официально началась в сентябре 2015 года и все еще продолжается, несмотря на приказы российского руководства о сокращении группировки войск в этой стране. Потери среди военнослужащих за время кампании составили 97 человек, 39 из них погибли в результате падения транспортного самолета. Также было потеряно 18 единиц техники, в том числе несколько вертолетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!