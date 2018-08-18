Роналду заставили спеть

Нападающий Криштиану Роналду прошел посвящение в игроки туринского «Ювентуса». Видео появилось в Twitter-аккаунте Bleacher Report.

Во время традиционного ужина португальский форвард, стоя на стульчике, исполнил песню одноклубникам и персоналу.

Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус» 10 июля. Туринцы заплатили за футболиста 100 миллионов евро.

Официальный дебют Роналду за «Ювентус» может состояться в матче первого тура Серии А против «Кьево». Встреча начнется 18 августа, в 19:00 по московскому времени.

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