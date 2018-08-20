Наина Ельцина обвинила Руцкого в предательстве

Вдова Бориса Ельцина Наина прокомментировала слова бывшего вице-президента Александра Руцкого о «трехсуточном запое и попытке бегства в американское посольство» первого президента России. Ее заявление распространил «Ельцин-центр».

«Для меня и Руцкой, и Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — сказала она.

«Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что Служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался», — заявила Ельцина, уточнив, что во время путча она не была в Белом доме.

«Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать», — резюмировала она.

Ранее Руцкой в интервью «Московскому комсомольцу» рассказал, что Ельцин «ушел в трехдневный запой» и пытался спрятаться у американцев. Позже бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил эту информацию, подчеркнув, что он сам поведал об этом Руцкому.

Августовским путчем называют события 18-21 августа 1991 года. Со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР — президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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