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Прокуратура выяснила причину бунта в колонии бывших силовиков

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Один из заключенных колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов в Пермском крае спровоцировал конфликт с другими сидельцами. Об этом сообщила региональная прокуратура по итогам проверки в ИК-37 в Чусовском районе.

«Проверкой установлено, что осужденный А. спровоцировал конфликт между отдельными группами осужденных, причинив также телесные повреждения одному из них, ударив кулаком. Для пресечения противоправных действий в отряд прибыли сотрудники колонии. Осужденный их законные требования проигнорировал, вел себя агрессивно, его поддержали несколько других осужденных», — говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, при задержании осужденный А. демонстративно причинил себе порезы предплечья. Еще четверо зачинщиков беспорядков были помещены в ШИЗО, где один из них причинил себе поверхностные повреждения предплечья. Им оказана медицинская помощь.

«В связи с отсутствием надлежащего надзора за поведением осужденных, необеспечением режимных требований и безопасности других осужденных начальнику ГУФСИН России по Пермскому краю внесено представление», — отметили в краевом ведомстве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

По предварительным данным СК, в жилом помещении одного из отрядов исправительной колонии группа осужденных предприняла попытку организации массовых беспорядков. Зачинщики применили насилие в отношении одного из осужденных из мести за содействие, оказанное им администрации учреждения. Противоправные действия осужденных были пресечены сотрудниками исправительной колонии.

О бунте в пермской колонии стало известно 21 августа. Жена одного из осужденных рассказала о недовольстве заключенных работой администрации колонии.

В краевом управлении ФСИН опровергли ее слова, заявив, что заключенные специально провоцируют волнения, пытаясь таким образом сместить начальника колонии.

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