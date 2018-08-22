В «Реале» нашелся прогульщик

Защитник мадридского «Реала» Фабио Коэнтрао в новом сезоне ни разу не появился на тренировках команды. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что к началу нового сезона футболист должен был определиться с выбором места продолжения карьеры, но пока не сделал этого. Сейчас Коэнтрао тренируется дома самостоятельно.

В июне защитник получил разрешение руководства «Реала» не посещать тренировочную базу, чтобы посвятить все время поискам новой команды. Коэнтрао намерен найти клуб, который предложит ему контракт с заработной платой в 2,5 миллиона евро в год.

30-летний футболист защищает цвета «королевского клуба» с 2012 года. За это время он вышел на поле в 58 матчах. В сезоне-2015/16 на правах аренды Коэнтрао выступал за французский «Монако», а прошедший сезон провел в лиссабонском «Спортинге».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!