День российского флага отметят фестивалем триколора

В трех городах России — в Москве, Казани и Новороссийске — в среду, 22 августа, пройдет фестиваль красок триколора, приуроченный к празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятий.

Организаторами фестиваля стали представители городских парков отдыха. По их словам, они решили «продемонстрировать важность государственных символов России и всеобщее единение граждан в такой необычной форме — в виде красочного шоу, участником которого может стать каждый».

В Москве площадкой фестиваля станет парк «Сокольники», где праздничные мероприятия пройдут с 12:00 до 15:00. В Казани горожан ждут с 16:00 до 19:00 в парке аттракционов «Кырлай», а в Новороссийске — с 15:00 до 18:00 на пляжном курорте «Суджукская коса».

Отмечается, что гостям раздадут специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов. По сигналу они начнут разбрасывать ее, окрашивая друг друга в цвета российского триколора.

Кроме того, горожан ждут концерты с участием местных и приглашенных звезд. Также в парках будут организованы интерактивные программы, в ходе которых все желающие смогут познакомиться с историей флага России и узнать интересные факты о нем.

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