Актер из «Интернов» заявил в полицию об исчезновении жены с грудным ребенком

Российский актер Дмитрий Файнштейн обратился в московскую полицию в связи с исчезновением его жены с грудным ребенком. Об этом в пятницу, 24 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что артист поссорился с супругой 20 августа. Женщина забрала младенца и ушла. Она не отвечает на телефон и о ее местонахождении ничего не известно.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Дмитрий Файнштейн сыграл в таких проектах, как «Интерны», «Карпов», «Москва. Три вокзала», «Бессонница» и «Нелюбовь».

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