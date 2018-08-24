Российский футбольный клуб подготовил «ковровую» форму на матч

Футболисты «Ростова» выйдут на гостевой матч российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» в форме, которая выполнена в виде ковра. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте ростовчан.

«Форма команд на сегодня», — подписали в пресс-службе команды фото, на которой изображена «ковровая» форма.

История с ковром получила огласку после предыдущего матча «Ростова» в РПЛ против красноярского «Енисея» (4:0). Во время игры один из болельщиков поддерживал команду, размахивая ковром.

— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018, 09:29

После этого клуб анонсировал четвертый комплект игровой формы в «ковровых» узорах, добавив, что данная партия футболок ограничена. Ростовчане также постелили ковер у себя на базе.

— Football Club Rostov (@rostovfc) 20 августа 2018, 15:02

Матч между «Арсеналом» и «Ростовом» состоится в Туле 24 августа. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.

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