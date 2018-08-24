Игрок НБА разгромил девушку в баскетбол на раздевание

Игрок «Сан-Антонио Сперс» Деджанте Мюррей одолел свою девушку, модель Джилли Анаис, в баскетбол на раздевание. Видео опубликовано на совместном YouTube-канале Мюррея и его подруги.

По правилам игры, при каждом заброшенном мяче соперник обязан снимать аксессуар или одежду. 21-летний Мюррей набрал десять очков, вынудив Анаис остаться практически в нижнем белье. На счету девушки всего один результативный бросок.

Мюррей провел в Национальной баскетбольной ассоциации два полноценных сезона, оба в составе «Сперс». В сезоне-2017/2018 игрок набирал в среднем около восьми очков за матч.

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