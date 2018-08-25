Четыре жителя Москвы обналичили миллиард рублей и поплатились

Московская полиция задержала четверых участников организованной преступной группировки, за пять лет незаконно обналичившей более миллиарда рублей. Об этом агентству «Москва» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Незаконные банковские операции злоумышленники осуществляли с 2013-го по 2017 год. Они выводили деньги из легального оборота с помощью более 60 подконтрольных им фирм-однодневок. На их расчетные счета переводились средства «клиентов», за каждую транзакцию взималась комиссия от 9 до 15 процентов.

Доход ОПГ составил около 300 миллионов рублей. В отношении ее участников возбудили дело по второй части статьи 172 Уголовного кодекса России («Незаконная банковская деятельность»). Оперативники обыскали места жительства и работы подозреваемых, обнаружив учредительные документы фирм-однодневок и их печати, электронные ключи системы «банк-клиент», «а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела».

«В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», — отметила спикер МВД.

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