Порошенко похвастался нарощенными крепкими мышцами

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил украинцев за стойкость во время сложностей, вызванных «российской агрессией». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Слава богу и спасибо каждому украинцу за то, что мы выстояли в годы испытания войной и экономическим кризисом, которые повлекла за собой российская агрессия. И не просто выжили в лихолетье, но и нарастили крепкие мышцы. Спасибо свободолюбивому и сильному украинскому народу! Слава Украине!» — написал он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей и с Советским Союзом. По его словам, главная задача нынешнего поколения украинцев — «сделать независимость страны необратимой», а саму Украину — «великой и сильной, без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния».

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