В Петербурге появится новая спортивная арена стоимостью в миллиарды

В Санкт-Петербурге появится новый хоккейный стадион, его стоимость составит около 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко, его слова приводит ТАСС .

«Я думаю, что мы будем ориентироваться как минимум на 20 миллиардов рублей, а то и больше будет стоить эта арена. Это не государственное финансирование, это частное предприятие», — заявил Тимченко.

На презентации команды Тимченко пообещал, что строительство стадиона будет завершено к 2023 году. По словам функционера, новая арена станет самой большой в мире — в хоккейной конфигурации она будет вмещать 22,5 тысячи человек.

СКА выступает в Западной конференции КХЛ. Клуб является двукратным обладателем Кубка Гагарина.

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