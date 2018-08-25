Отец Нурмагомедова отреагировал на оскорбления от Макгрегора

Главный тренер бойцовского клуба Eagle MMA и отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал слова ирландца Конора Макгрегора в свой адрес. Об этом сообщает Sport24.

«По этому поводу я комментарии не даю. На это все ответ даст Хабиб», — заявил он.

Ранее 25 августа на оскорбление отца ответил сам Нурмагомедов. Российский боец написал в своем Instagram, что «ждет войны».

24 августа Макгрегор обратился к отцу россиянина через Instagram. Ирландец назвал Абулманапа Нурмагомедова «дрожащим трусом», который прячется за «показным уважением».

Бой между Нурмагомедовым и Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе состоится на UFC 229 6 октября в Лас-Вегасе.

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