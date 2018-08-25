Фестиваль веганов отменили из-за угроз охотников и мясников

Во французском городе Кале отменили запланированный фестиваль веганов. Об этом сообщает The Local.

Местные охотники и фермеры, занятые животноводством, решили одновременно с фестивалем провести акцию протеста. Активисты недовольны ростом популярности веганства в стране и уверены, что это вредит традиционной местной кухне.

Протесты, по мнению представителей городских властей, нарушили бы общественный порядок.

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В июне 2018 года французская федерация мясников обратилась к правительству с просьбой защитить их магазины от воинствующих веганов. Они пожаловались, что из-за нападений веганов традиции национальной кухни, в которой много блюд из мяса, находятся под угрозой.

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