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Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам

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Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко предложил иностранным государствам взять под патронаж населенные пункты Донбасса. С такой инициативой, как сообщает РИА Новости, глава государства выступил в Авдеевке (Донецкая область) во время общения с военными и дипломатами.

По словам Порошенко, он несколько раз обсуждал с европейскими лидерами программу патронажа над городами и селами Донбасса. «Пусть Германия возьмет ответственность за Краматорск, пусть Греция — за Мариуполь, пусть Великобритания за Волноваху, пусть другие страны возьмут Северодонецк, Лисичанск, Авдеевку», — сказал президент.

Как сообщает УНИАН, в Авдеевку на специальное совещание приехали дипломатические представители Украины со всего мира. Обращаясь к ним, Порошенко заявил, что они должны «заниматься мобилизацией средств мира при восстановлении инфраструктуры Донбасса».

В апреле советник Петра Порошенко Александр Пасхавер заявил, что на эти цели потребуется гораздо больше 50 миллиардов долларов, о которых в 2017 году говорил первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

В декабре прошлого года Евросоюз выделил 50 миллионов евро на нужды подконтрольных Киеву районов Донбасса. В Брюсселе намерены до 2020 года выделять на восстановление региона по 200 миллионов евро ежегодно, добавляет ТАСС.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.

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