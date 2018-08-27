Провал Германии на ЧМ-2018 связали с расколом команды на два лагеря

Издание Bild утверждает, что во время чемпионата мира-2018 в России футболисты сборной Германии поделились на два лагеря — «иностранцев» и «настоящих немцев». Полная версия статьи доступна на официальном сайте газеты.

Одну из группировок внутри национальной команды составляли футболисты иностранного происхождения — Месут Озил, Жером Боатенг, Илкай Гюндоган и другие. Эти игроки выделялись музыкальными вкусами (хип-хоп), носили дорогие украшения и предпочитали престижные автомобили.

Их манеры высмеивал и пародировал представитель лагеря «настоящих немцев» Томас Мюллер. Футболисты с немецкими корнями, напротив, отличались более скромным поведением.

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Обе группировки именовали друг друга нелицеприятными прозвищами. Футболистов иностранного происхождения обозначали ругательным прозвищем для мигрантов — «канакен». Немцев же называли «картошками» (насмешливое прозвище, которое часто употребляют турки в отношении коренных жителей Германии). Отмечается, что оба лагеря были недовольны тем, как главный тренер бундестим Йоахим Лев сформировал состав на ЧМ-2018. Иностранцы негодовали по поводу Лероя Сане; немцы негативно восприняли отсутствие Сандро Вагнера.

На чемпионате мира по футболу в России сборная Германии впервые за 80 лет не сумела преодолеть групповой этап. В заключительном матче в группе немцы уступили сборной Южной Кореи со счетом 0:2.

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