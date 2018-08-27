Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свое решение не вызывать в национальную команду нападающего «Локомотива» Федора Смолова на ближайшие матчи с Турцией и Чехией. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«Я посетил вчера игру "Локомотива", Смолов забил великолепный мяч. Пока решили не трогать футболиста. Хочется, чтобы он и в клубе закрепился, и нам был полезен», — отметил Черчесов. 54-летний специалист также не стал вызывать в команду и Игоря Акинфеева. По его словам, у вратаря запланировано плановое медицинское обследование в Германии.

Ранее 27 августа был объявлен состав национальной команды на ближайшие матчи. Сборная России встретится сперва с Турцией в рамках Лиги наций. Встреча состоится 7 сентября. Также футболистам предстоит провести товарищеский матч с чехами 10 сентября.

9 августа стало известно, что Смолов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». По данным СМИ, игрок обошелся москвичам в 9 миллионов евро.

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