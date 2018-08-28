Полтора десятка львов вышли на дорогу

Участник сафари в южноафриканском национальном парке Крюгера снял на видео, как мимо него по дороге прошел прайд львов. Ролик был опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube.

Путешественник Рэм Гойел (Ram Goyel) рассказал, что встретил прайд, в котором было около 15 львов, рано утром, когда в парке еще не было других машин. «Это было невероятно. Нам очень повезло, что львы прошли мимо нас. Я специально съехал на обочину, чтобы освободить им путь», — поделился восторгами он. Но уже спустя несколько минут животные ушли с дороги из-за появившихся автомобилей.

Из описания к видео следует, что посетителям парка впервые удалось увидеть и снять на дороге столь многочисленный прайд.

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитают около 1,5 тысячи львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и 5 тысяч носорогов.

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