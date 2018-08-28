Бывший СССР
 
Последние новости
Лавров рассказал об ответе России на новые санкции США
Появились подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Американец уволил беременную сотрудницу и пожалел
Российская призерка Олимпиады нашла преимущества США перед Россией
Россиянин сделал из мамы квартирную мошенницу и пожалел 
Выявлен новый признак скорой смерти
Девушка показала все минусы веганства и стала звездой
Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье
Новости партнеров

Порошенко нагрубил журналисту и попал на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Президент Украины Петр Порошенко резко отреагировал на вопрос СМИ о его предвыборных обещаниях. Видео опубликовал у себя в Facebook журналист Иван Казора.

По его словам, украинский лидер обещал выделить из личного благотворительного фонда деньги на реконструкцию Соборной площади Николаева, взыскать из государственного бюджета 10-15 миллионов гривен на ремонт Центрального стадиона Николаева и решить вопрос с ремонтом трасс государственного значения, которые проходят через город Николаев. Когда президент услышал вопрос, он резко выхватил микрофон у журналиста, закрыл его и что-то сказал.

Позже Казора рассказал о произошедшем. «Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу"», — написал журналист.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Порошенко назвал Маккейна большим другом Украины
Порошенко похвастался нарощенными крепкими мышцами
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0222 августа
Александр Лукашенко

«Крысы, мыши и прочая наркота»

Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
17:5727 августа

Назван единственный страх Лукашенко

15:5727 августа

На Украине обозначили цели России в Азовском море

17:3526 августа

Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам

Бывший СССР00:0215 августа

Укромный уголок

В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
17:0026 августа

Спасатели приехали на место убийства и застряли в лифте

04:30Сегодня

Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро

09:4726 августа

Лукашенко признался в откровенных разговорах с Путиным

Бывший СССР00:01 8 августа

«Соседи с криками хватали детей, грузились в машины и уезжали»

10 лет назад началась пятидневная война в Осетии. Что о ней вспоминают в Грузии
09:4425 августа

Представителей ОБСЕ пустили к морякам задержанного на Украине российского судна

13:3027 августа

Несостоявшийся глава ДНР сбежал на Украину

05:1826 августа

Владельца задержанного на Украине российского судна допросит СБУ

Россия
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
«А вы знали, что ваши сыновья хотели взорвать мавзолей?»
Как родители спасают детей от ФСБ
«Это был настоящий бизнес»
В СССР были нищие. Некоторые из них неплохо зарабатывали
Появились фотографии с отдыха Путина в горах
В Крыму произошел выброс неизвестного вещества
Тайфун затопил Приморье
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
Все материалы
Мир
Нефтяной ад
Как живется в самой опасной стране Африки
Сирия подготовилась к удару США
Джон МаккейнЗлейший друг
Сенатор Маккейн воевал с Россией и любил Америку. Его боялся даже Трамп
США обвинили в усилении для удара по Сирии
Лавров рассказал об ответе России на новые санкции США
ООН обнаружила геноцид мусульман
В американской школе несколько десятилетий безнаказанно растлевали детей
Все материалы
Бывший СССР
Вся украинская рать
В Киеве провели самый грандиозный парад за всю историю. Почти никто не пострадал
Назван единственный страх Лукашенко
Александр Лукашенко«Крысы, мыши и прочая наркота»
Лукашенко снова разогнал министров. Станут ли белорусы жить лучше?
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Порошенко нагрубил журналисту и попал на видео
Порошенко решил отдать Донбасс на откуп иностранцам
Украина договорилась с Евросоюзом о получении миллиарда евро
Все материалы
Экономика
Дурь в кармане
Пиво соединят с марихуаной. Это будет стоить миллиарды
Бюджет как оружие
От политических игр иркутского губернатора-коммуниста страдает весь регион
Дальше сами
Эта страна обманывала весь мир и жила в долг. Пришла пора платить
Украина оценила свои потери от «Северного потока-2»
Стала известна реакция беглых олигархов на отказ в прощении
Европа отказалась быть вассалом США
Раскрыт план защиты от санкций против госдолга России
Все материалы
Силовые структуры
«Это будет клеймо по жизни»
Российские девушки продают себя за миллионы. Жажда роскоши приводит их в тюрьму
Вспомнишь и вздрогнешь
Об этих преступлениях Москва старалась забыть. Но это непросто
Служительница тьмы
Россиянка жестоко убила парня, ее боится весь город. Почему она на свободе?
Российские заключенные напали на тюремщика и получили дело
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Серега Бентли в погоне за воровским титулом оказался в худшей тюрьме
Неизвестные напали на воинский эшелон в Забайкалье
Все материалы
Наука и техника
Взяли за душу
У человека в теле нашли новый орган. Для чего он нужен?
Презентация Ту-22М3МПора бомбить
Зачем России новейший ракетоносец Ту-22М3М
Каникулы дракона
Чем занимаются японские бандиты во время отпуска: Yakuza Kiwami 2
«Роскосмос» поспорил с Минобороны
Названа неожиданная опасность шашлыков
Раскрыты характеристики новой ракеты С-400
Минобороны показало видео ударов крылатыми ракетами
Все материалы
Спорт
Хабиб Нурмагомедов«Хабиб даст ответ на все»
Макгрегор и Нурмагомедов дерутся в интернете. Реальный бой все ближе
В «Реале» пожаловались на отсутствие Роналду
Гамова рассказала о последствиях критики российских футболистов
Россиянина признали лучшим вратарем НХЛ
Черчесов заявил о возвращении Игнашевича в сборную
Черчесов назвал причину отсутствия Смолова в сборной
На Украине заявили о спасении сбежавших российских биатлонисток
Все материалы
Культура
«Нам придется умереть, чтобы кино увидело свет»
Гас Ван Сэнт о своем байопике скандального художника Джона Каллахана
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Эпоха вертухаевых внучат»
Владимир Сорокин о том, как советское прошлое привело к российскому настоящему
«Молчаливый Боб» похудел до неузнаваемости
«Цензура, война и изоляция от чужаков»
Как работает пропаганда в наши дни
Жена Караченцова рассказала о раковой опухоли актера после лечения в Израиле
Показаны кадры нового сезона «Игры престолов»
Все материалы
Интернет и СМИ
Ольга Бузова«Для меня ты не мужик. Ты тупо пятно, которое несет фигню»
Бузова открывает мир других мужчин на телевидении. Они бьются за нее, как львы
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Лучше уйти. Дальше будет только хуже»
Блогер походил по собеседованиям со скрытой камерой и разоблачил работодателей
Совратившую подростка актрису изгнали из телешоу
Девушка показала все минусы веганства и стала звездой
В сети высмеяли дырявый украинский поезд
ФАС признала маленькую женскую грудь физическим недостатком
Все материалы
Ценности
Дети ларька
Шаурма, бургеры и фалафель: кто научил москвичей вкусно питаться
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Ho Chi Minh (1890-1969), Vietnamese Communist revolutionary and Dictator, Prime Minister (1946-1955) and President (1945-1969) of the Democratic Republic of Vietnam (North Vietnam). Дядюшка Хо
Женщины, сигареты и войны величайшего вьетнамца планеты
Перечислены самые необходимые мужчине вещи
Выглядящая вдвое моложе 43-летняя женщина поделилась секретами
Выпущено кружевное белье для мужчин
Раскрыт тайный кумир Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Отдыхающие на набережной Шпрее в жаркий летний день. Берлин, ГерманияНа Берлин!
Россияне обязательно должны побывать в столице Германии. И вот почему
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
Сергей Зверев устроил истерику в аэропорту и попал на видео
Пилот посадил самолет со сломанными крыльями
Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира
Полсотни мигрантов взяли штурмом пляж с туристами
Все материалы
Из жизни
«Полиция развозит пьяных по домам»
История москвички, переехавшей в Исландию
У собак есть свои секреты
На чемпионате мира для собак россияне завоевали три призовых места из десяти
Кость в горле
Они поглощают куриные крылышки тоннами. Этого лучше не видеть
Озабоченный дельфин утомил пловцов приставаниями
Михаил ФоменкоРусский Тарзан
Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
Веганский фестиваль отменили после угроз охотников и фермеров
Бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
Все материалы
Porsche в грязи
Спорткары, которые обгоняли на грунтовке внедорожники: Porsche возвращается в ралли
Провал машины-катамарана
Экстраординарная звезда Ле-Мана, которая так и не взошла
Слоны тоже умеют летать
Что нужно вытряхнуть из роскошного Bentley Continental GT, чтобы получилась гоночная машина?
Львы и гепарды с четырьмя колесами
Автопроизводители разобрали имена всех диких кошек — как так получилось?
Кабриолет Rolls-Royce Phantom превратили в бигфут
Раскрыта внешность нового пятидверного BMW M8
Появилось первое изображение нового Kia Ceed GT
Все материалы
Под мостом
Сколько стоит жилье в Крыму
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
El Ateneo Grand Splendid, Buenos AiresБумажный рай
В этих магазинах хочется жить. Только посмотрите
Россиянам пообещали снижение ставок по ипотеке
Квартиру известного коллекционера обворовали в Москве
Шокировавший известного блогера дом решили снести
Названы самые вонючие города России
Все материалы