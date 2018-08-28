Украина закрыла свое представительство при СНГ

Представительство Украины при уставных органах Содружества независимых государств (СНГ) было закрыто. Об этом во вторник, 28 августа, заявил исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает «Интерфакс».

«Мы с сожалением констатируем, что в августе месяце было закрыто представительство Украины при уставных органах Содружества», — сообщил он.

При этом Лебедев отметил, что у организации остается контакт с Украиной. «Мы осуществляем его в Минске через посольство Украины в Республике Беларусь. Там выделен специальный сотрудник», — указал он.

«Я в этом трагического ничего не вижу, потому что у нас десять лет назад такая ситуация была», — подчеркнул Лебедев. Он добавил, тогда советник одного из посольств Украины совмещал свою деятельность в дипломатической миссии с представлением интересов своей страны при уставных органах СНГ. «Я все-таки надеюсь, что Украина сохранит свое присутствие в Содружестве», — сказал исполнительный секретарь СНГ.

Также Лебедев сообщил, что Киеву будет направлено приглашение для участия в заседании совета глав правительств СНГ, которое состоится в Астане 2 ноября. «Украина не вышла из состава Содружества, она де-юре остается государством участником, поэтому мы все документы ей направляем и приглашения», — отметил он.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.

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