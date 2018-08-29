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Теннисистка разделась на корте и заработала штраф

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Французская теннисистка Ализе Корне во время матча первого круга Открытого чемпионата США против шведки Йоханне Ларсон сняла футболку, находясь на корте, и заработала штраф за неспортивное поведение. Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте doublefault28.

Во время матча Корне получила травму и после оказания медицинской помощи заметила, что неправильно надела футболку. Теннисистка начала переодеваться, не попросив тайм-аут. Спортсменку оштрафовали за неспортивное поведение. Корне выражала протест, но судья Кристиан Раск остался непреклонен.

Решение Раска в социальных сетях назвали сексистским. В частности, мать бывшей первой ракетки мира, британца Энди Маррея Джуди в Twitter удивилась, почему мужчинам можно переодеваться на корте, а женщинам — нет.

Матч Корне и Ларсон завершился поражением француженки со счетом 6:4 3:6, 2:6. Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке с 27 августа по 8 сентября.

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