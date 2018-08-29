Объяснена популярность Путина на Западе

В Австрии назвали три причины популярности президента России Владимира Путина на Западе. Об этом пишет Der Standart.

Автор обратил внимание, что акцент российского лидера на традиционные ценности во многом определяет его высокий рейтинг в западных странах. Он выступает как приверженец семейных ценностей и консервативного понимания мужественности в противовес «модным либеральным концепциям жизни».

Журналист пишет, что европейцам симпатичен образ Путина из-за отказа признавать гегемонию Запада в экономической, общественной и военной сферах. Западный мейнстрим, которому противостоит Путин, определяется правами ЛГБТ, феминизмом, НАТО и Уолл-стрит. Отрицая господство Запада в этих сферах, он создает альтернативную модель мира, воспринимаемую как глобальную власть.

Der Standart отмечает и личные качества российского президента. Согласно статье, европейское население ценит в нем остроумие, хорошее чувство юмора, скромность и самоиронию. Путину удается грамотно сочетать авторитарный стиль правления с тиражируемым в СМИ образом невластного человека.

18 августа глава МИД Австрии Карин Кнайсль сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Президент России посетил мероприятие по приглашению невесты в частном порядке. После мероприятия стало известно, что главу государства захотели увидеть на еще одной свадьбе в Европе. Сообщается, что Путин может посетить свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым он дружит.

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