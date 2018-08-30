Стало известно о тайных тестах нового «оружия» против Telegram

В России испытывают новую технологию для блокировки мессенджера Telegram и других ресурсов, доступ к которым ограничен на территории страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ межведомственной комиссии.

По данным агентства, в состав комиссии вошли представители ФСБ, Роскомнадзора и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. В протоколе, на который ссылается СМИ, говорится о пройденных испытаниях софта на базе сети «Ростелекома» в подмосковном Реутове.

Тест проходят разработки российских компаний «РДП.РУ», «АДМ Системы», «НТЦ Протей», DDoS-Guard, Napa Labs, Vas Experts и «Концерн Автоматика», который входит в «Ростех».

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В Роскомнадзоре, ФСБ и министерстве цифрового развития отказались от комментариев. Совладелец «НТЦ Протей» Антон Пинчук подтвердил факт испытаний, но уточнил, что компания отказалась участвовать в этом.

Reuters также ссылается на данные источника из Роскомнадзора и топ-менеджера компании-разработчика DPI, которые подтверждают разработку нового решения. По их сведениям, комиссия намерена выбрать лучшее решение и при необходимости доработать его.

Telegram заблокирован на территории России решением Таганского районного суда Москвы от 13 апреля. В ходе исполнения Роскомнадзор применял технологию так называемых веерных блокировок, в результате которых был ограничен доступ к крупнейшим подсетям с миллионами IP-адресов. Несмотря на это, Telegram с переменным успехом был доступен в РФ. После блокировки в сервисе также появилась функция поддержки прокси-серверов по протоколу SOCKS5.

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